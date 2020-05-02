В знак поддержки медиков пилотажные группы ВС США пролетели над Вашингтоном

2 Май 2020 2020-05-02T23:27:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Поддержка медиков в период пандемии сейчас как никогда важна. В знак своей благодарности в разных странах стараются всячески подбодрить тех, кто находится на передовой в борьбе с коронавирусом. Так, над Вашингтоном в знак поддержки врачей пилотажные группы воздушных сил США пролетели над городом.

Новость дополняется.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kp.ru/video/embed/776800" frameborder="0"></iframe> "Голубые ангелы" и "Буревестники" над Вашингтоном.

ИСТОЧНИК KP.RU