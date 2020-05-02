В знак поддержки медиков пилотажные группы ВС США пролетели над Вашингтоном
В преддверии мероприятия граждан призвали соблюдать режим самоизоляции [видео]
Фото: твиттер Thunderbirds
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Поддержка медиков в период пандемии сейчас как никогда важна. В знак своей благодарности в разных странах стараются всячески подбодрить тех, кто находится на передовой в борьбе с коронавирусом. Так, над Вашингтоном в знак поддержки врачей пилотажные группы воздушных сил США пролетели над городом.
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"Голубые ангелы" и "Буревестники" над Вашингтоном.
ИСТОЧНИК KP.RU