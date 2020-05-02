2020-05-02T23:27:15+03:00
Коронавирус Covid-19

В знак поддержки медиков пилотажные группы ВС США пролетели над Вашингтоном

В преддверии мероприятия граждан призвали соблюдать режим самоизоляции [видео]
Юлия КЕКОВА
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Фото: твиттер ThunderbirdsФото: твиттер Thunderbirds
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Поддержка медиков в период пандемии сейчас как никогда важна. В знак своей благодарности в разных странах стараются всячески подбодрить тех, кто находится на передовой в борьбе с коронавирусом. Так, над Вашингтоном в знак поддержки врачей пилотажные группы воздушных сил США пролетели над городом.

Новость дополняется.

"Голубые ангелы" и "Буревестники" над Вашингтоном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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