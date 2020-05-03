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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Московской области, последние новости на 3 мая 2020: Выходящих из дома без масок будут штрафовать

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о COVID-2019 в Московской области на 3 мая 2020
Семен ЕЛЕНИН
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В Подмосковье общее число заболевших коронавирусом превысило 13,3 тысяч человек.В Подмосковье общее число заболевших коронавирусом превысило 13,3 тысяч человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Подмосковье общее число заболевших коронавирусом превысило 13,3 тысяч человек. Только за последние сутки инфекцию выявили еще у 807 жителей. При этом самый большой прирост в течение суток зафиксировали в Мытищах - 71 новых пациентов и Королеве - 68.

Десятка самых зараженных муниципалитетов Московской области выглядит так:

1. Одинцово - 814 (+50)

2. Люберцы - 726 (+17)

3. Красногорск - 635 (+25)

4. Подольск - 582 (+27)

5. Мытищи - 567 (+71)

6. Королев - 560 (+68)

7. Балашиха - 544 (+46)

8. Ленинский - 492 (+0)

9. Химки - 450 (+27)

10. Раменское - 388 (+7)

Тем временем подмосковные власти объяснили, как будет действовать «масочный режим». Напомним, накануне губернатор Андрей Воробьёв подписал соответствующее постановление. В итоге до 11 мая (включительно) ношение медицинских масок в общественных местах, включая общественный транспорт, носит рекомендательный порядок - стражи порядка будут делать жителям лишь замечания, а с 12 мая людей без масок начнут штрафовать. За такое нарушение личный бюджет гражданина может лишиться 4 тысяч рублей. Кстати, в общественный транспорт без масок даже не пустят.

При этом губернатор поручил сформировать механизм, как маски смогут получать льготники. Сообщается, что в государственных аптеках Московской области уже сформирован месячный запас этих средств индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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