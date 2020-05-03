2020-05-03T01:01:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Собянин назвал условия ослабления ограничений из-за коронавируса в Москве

Мэр столицы считает, что не следует забывать про самоизоляцию
Юлия КЕКОВА
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Граждан призывают соблюдать режим самоизоляцииГраждан призывают соблюдать режим самоизоляцииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, когда именно власти смогут пойти на ослабление ограничительных мер, введенных в столице для борьбы с распространением коронавируса среди насления.

По его словам, смягчить введенный режим самоизоляции можно будет примерно в середине мая. Об этом глава города рассказал в эфире телеканала "Россия 2". Условием для этого является снижение нагрузки на здравоохранение.

- Самый главный критерий, на данный момент если у медицинской системы при таких нагрузках есть какой-то запас прочности, тогда можно делать меры более лояльными, - рассказал Собянин.

Также мэр города отметил, что пока в столице врачи все еще фиксирует большое число заболевших covid-19, из-за чего нагрузка на больницы растет. При этом он подчеркнул, что власти и граждане должны сообща действовать в сложившейся ситуации и соблюдать продленный в стране режим самоизоляции.

Напомним, в Москве по последним данным, число инфицированных превышает 62 тысячи человек. Из них более 6 тысяч благополучно справились с болезнью благодаря медикам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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