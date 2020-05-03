Трамп заявил, что рад видеть Ким Чен Ына в добром здравии

3 Май 2020 2020-05-03T01:15:48+03:00

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что рад вновь видеть Ким Чен Ына в добром здравии.

- Я, например, рад видеть, что он вернулся, и это хорошо! - написал Трамп в посте на своей странице в Твиттере.

Ранее лидер КНДР некоторое время не появлялся на публике, а в зарубежных СМИ даже появилась информация о якобы его смерти.

Политик пропал из вида 11 апреля. Северокорейский лидер даже пропустил важное празднование 15 апреля - День рождения своего деда. Из-за этого в СМИ появилась информация о возможных проблемах со здоровьем лидера КНДР.

Сайт kp.ru писал, что президент США Дональд Трамп отказался комментировать состояние здоровья коллеги, хотя и признал, что ему известно, как на самом деле чувствует себя лидер КНДР.

После появления на публике Ким Чен Ына журналисты заметили точку на его правой руке. Они предположили, что возможно операция на сердце все-таки была.

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ИСТОЧНИК KP.RU