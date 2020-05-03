2020-05-03T01:15:48+03:00
В мире

Трамп заявил, что рад видеть Ким Чен Ына в добром здравии

Ранее американский лидер неоднократно желал Ким хорошего здоровья
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Дональд ТрампДональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Американский президент Дональд Трамп заявил, что рад вновь видеть Ким Чен Ына в добром здравии.

- Я, например, рад видеть, что он вернулся, и это хорошо! - написал Трамп в посте на своей странице в Твиттере.

Ранее лидер КНДР некоторое время не появлялся на публике, а в зарубежных СМИ даже появилась информация о якобы его смерти.

Политик пропал из вида 11 апреля. Северокорейский лидер даже пропустил важное празднование 15 апреля - День рождения своего деда. Из-за этого в СМИ появилась информация о возможных проблемах со здоровьем лидера КНДР.

Сайт kp.ru писал, что президент США Дональд Трамп отказался комментировать состояние здоровья коллеги, хотя и признал, что ему известно, как на самом деле чувствует себя лидер КНДР.

После появления на публике Ким Чен Ына журналисты заметили точку на его правой руке. Они предположили, что возможно операция на сердце все-таки была.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Журналисты по точке на руке Ким Чен Ына предположили, что операция на сердце все-таки была

Лидер Северной Кореи исчез почти на полмесяца, что породило слухи о его болезни и даже смерти (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Названы финансовые последствия пандемии коронавируса
Трамп заявил, что рад видеть Ким Чен Ына в добром здравии
Собянин назвал условия ослабления ограничений из-за коронавируса в Москве
Зеленский призвал сделать все для тщательного расследования трагедии в Одессе
Западные спецслужбы узнали о сокрытии Китаем доказательств вспышки коронавируса
В знак поддержки медиков пилотажные группы ВС США пролетели над Вашингтоном
В Подмосковье пассажиров не будут пускать в общественный транспорт без масок
Журналисты по точке на руке Ким Чен Ына предположили, что операция на сердце все-таки была
Чехия может стать первой страной Европы, которая откроет границы для соседей
Украинского журналиста избили и ограбили нарушители карантина: "Синяки делают упрямее"
Университет Хопкинса: Жертвами коронавируса в мире стали четверть миллиона человек
Количество зараженных коронавирусом в мире достигло численности населения Мадрида
Коронавирус обнаружен у 2,9 тысяч российских военных
В ФИФА готовятся перейти на систему "весна-осень" из-за коронавируса
Губернатор Нью-Ййорка заявил об иммунитете к коронавирусу у почти 20 процентов горожан
Глава Роспотребнадзора рассказала, что обязательно нужно делать переболевшим коронавирусом
Поклонники Медведевой создали петицию с требованием прекратить травлю фигуристки
Британцы протестуют против коронавирусной блокировки массовыми объятиями
Названы регионы России с самой высокой смертностью от коронавируса
В России предложили запретить аборты на время пандемии коронавируса
Автор Гарри Поттера в честь битвы при Хогвартсе передала 1,25 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом
В Нью-Йорке полицейские перекрыли дороги, чтобы люди могли гулять
Россияне на самоизоляции соскучились по прогулкам больше, чем по родственникам
В СК возбудили уголовное дело по факту нападения москвича на полицейского
Тест на коронавирус может показать результат только на третий день инфицирования
В Кремле ожидают, что Путин 9 мая возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
Британский премьер Борис Джонсон назвал сына в честь врачей, спасших ему жизнь
Пригласили и не пустили: Министр безопасности Боснии и Герцеговины не дал разрешение на въезд российских медиков
В Москве тысяча врачей уже переболели коронавирусом