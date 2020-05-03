Названы финансовые последствия пандемии коронавируса
Минфин Саудовской Аравии спрогнозировал перемены в экономике после завершения пандемии коронавируса.
Последствия будут проявляться в экономической сфере во второй четверти текущего финансового года.
По словам министр финансов страны Мохаммада Жадаана, Саудовская Аравия и весь мир теперь не будут прежними. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Аль-Арабия".
Глава Минфина отметил, что государство приняло достаточно жесткие и своевременные меры, добавляя, что в первой четверти финансового года цифры бюджета не показали настоящего масштаба ущерба из-за коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU