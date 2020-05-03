Названы финансовые последствия пандемии коронавируса

3 Май 2020 2020-05-03T01:07:31+03:00

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Минфин Саудовской Аравии спрогнозировал перемены в экономике после завершения пандемии коронавируса.

Последствия будут проявляться в экономической сфере во второй четверти текущего финансового года.

По словам министр финансов страны Мохаммада Жадаана, Саудовская Аравия и весь мир теперь не будут прежними. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Аль-Арабия".

Глава Минфина отметил, что государство приняло достаточно жесткие и своевременные меры, добавляя, что в первой четверти финансового года цифры бюджета не показали настоящего масштаба ущерба из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU