Вирусолог назвал способы избежать заражения коронавирусом через продукты

3 Май 2020 2020-05-03T02:43:41+03:00

Эксперты предупреждают, что вирус может попасть в организм и через кишечник

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Академик РАН, вирусолог Феликс Ершов назвал способы, как можно избежать заражения коронавирусом через продукты питания и воду.

По словам эксперта, особенность коронавирусов заключается в том, что они распространяются не только воздушно-капельным путем, как, например, ОРВИ, но и через кишечник.

- Есть такой момент - фекально-оральный путь заражения. Не могу сказать, насколько - в процентном отношении - он значимый, но опасность представляет, - рассказал Ершов в эфире НСН.

Врач считает, что для защиты от попадания вируса в организм человека помогут самые классические способы.

- Большинство хозяек знают при какой температуре обработки убиваются вирусы. Поэтому важно кипятить воду, а не пить из сомнительных источников, - напомнил академик, отмечая важность термической обработки продуктов.

Напомним, чтобы минимизировать риски заражения covid-19 следует тщательно мыть руки с мылом, пользоваться антисептиками, соблюдать социальную дистанцию и придерживаться режима самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU