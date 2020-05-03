Умер Джон Лафия, сценарист фильма ужасов "Детские игры"

3 Май 2020 2020-05-03T02:29:56+03:00

Один из сценаристов фильма ужасов про куклу Чаки Джон Лафия умер в возрасте 63 лет

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Сценарист оригинального фильма ужасов "Детские игры" Джон Лафия умер в возрасте 63 лет. Он покончил с собой в Лос-Анджелесе.

Сообщается, что трагедия с Джоном произошла 29 апреля. Однако только сейчас об этом заявил режиссер и сценарист Дон Манчини.

- Мы опустошены, узнав о кончине нашего друга. Он был важной частью семьи Чаки с самого ее начала. Он был соавтором оригинального сценария «Детских игр» и снял вторую часть - самый любимый фильм поклонников серии, - цитируют слова Манчини издание Variety.

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ИСТОЧНИК KP.RU