2020-05-03T02:29:56+03:00
Общество

Умер Джон Лафия, сценарист фильма ужасов "Детские игры"

Один из сценаристов фильма ужасов про куклу Чаки Джон Лафия умер в возрасте 63 лет
Юлия КЕКОВА
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Сценарист оригинального фильма ужасов "Детские игры" Джон Лафия умер в возрасте 63 лет. Он покончил с собой в Лос-Анджелесе.

Сообщается, что трагедия с Джоном произошла 29 апреля. Однако только сейчас об этом заявил режиссер и сценарист Дон Манчини.

- Мы опустошены, узнав о кончине нашего друга. Он был важной частью семьи Чаки с самого ее начала. Он был соавтором оригинального сценария «Детских игр» и снял вторую часть - самый любимый фильм поклонников серии, - цитируют слова Манчини издание Variety.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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