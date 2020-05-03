3 Май 2020 2020-05-03T03:20:47+03:00

Вирусолог рассказал о возможных осложнениях от коронавируса у аллергиков Фото: Shutterstock

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Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн рассказал kp.ru о возможных осложнениях от коронавируса у аллергиков.

По мнению специалиста, аллергикам сейчас лучше воздержаться от прогулок.

- Осложнения, конечно, могут быть неблагоприятным фактором. Но это вовсе не значит, что человек будет болеть тяжелее и умрет - это не так, - считает Альтштейн.

Эксперт заявляет, что вирус возникает в организме человека, например, когда больной кашлял на здорового человека и его слюна могла попасть на собеседника или на поверхность предметов, а здоровый потом к ней прикоснулся и занес инфекцию на слизистые.

- С пыльцой такого невозможно. Вирус ведь не носится в воздухе. Мы же дышим на улице и все нормально! - говорит вирусолог.

Напомним, что сейчас началась тяжелая пора для аллергиков - конец весны и первые теплые месяцы, когда начинают цвести деревья. В Москве уже фиксируется высокая концентрация пыльцы березы, как в городе, так и за его пределами.

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ИСТОЧНИК KP.RU