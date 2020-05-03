Эксперт объяснила, повышает ли аллергия шансы заражения коронавирусом

3 Май 2020 2020-05-03T03:36:48+03:00

Статистики, что аллергики чаще болеют вирусными заболеваниями, пока нет

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Аллерголог Управделами президента Раиса Овсянникова рассказала kp.ru, повышает ли аллергия шансы заражения коронавирусом.

По словам эксперта, в теории, если у человека слизистая раздражена пыльцой, то вирус, вероятно, может цепляться. Однако covid-19 способен поразить не только аллергика, но и здорового человека

- Статистики, что аллергики чаще болеют вирусными заболеваниями, нет. Они болеют с той же периодичностью, как и обычные люди. Другое дело, что иногда можно запутаться, что у человека: вирусная инфекция или сезонная аллергия на цветения, - объяснила врач.

Также Овсянникова добавила, что аллергия может сопровождаться небольшим повышением температуры, насморком, слезотечением и общим недомоганием. Если есть сомнения, то лучше вызвать врачей.

Ранее сайт kp.ru писал о возможных осложнениях у аллергиков от коронавируса. Последствия инфекции covid-19 могут быть, как и от других заболеваний, но это вовсе не означает, что человек будет болеть тяжелее или умрет.

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ИСТОЧНИК KP.RU