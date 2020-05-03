2020-05-03T04:12:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Ученые выяснили, есть ли иммунитет у переболевших коронавирусом бессимптомно

Специалисты не исключается вариант врожденного иммунитета к covid-19
Юлия КЕКОВА
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Ученые выяснили, есть ли иммунитет у переболевших коронавирусом бессимптомноУченые выяснили, есть ли иммунитет у переболевших коронавирусом бессимптомноФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Число заболевших коронавирусом в мире растет с каждым днем. В некоторых случаях люди переносят болезнь без явных врачам симптомов. Проводя исследования ученые выяснили, есть ли иммунитет у переболевших covid-19 бессимптомно.

Китайские эксперты установили зависимость тяжести заболевания и уровня антител. Так, например, у пациентов пожилого и среднего возраста уровень антител был значительно выше, чем у более молодых инфицированных.

Однако не исключается возможная способность организма активно вырабатывать антитела с зависимостью от того, насколько сильна инфекция.

- Возможно, организмы людей, которые болеют covid-19 бессимптомно, был способен справиться с этим заболеванием в большей степени через врожденный иммунитет, - считает Уорнер Грин, доктор медицинских наук, директор Центра исследований лечения ВИЧ-инфекции Гладстона и профессор микробиологии и иммунологии в Калифорнийском университете в Сан-Франциско.

Также по его мнению, именно поэтому перенесшие болезнь могли не получить необходимого вирусного стимула для развития специфического иммунного ответа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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