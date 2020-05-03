3 Май 2020 2020-05-03T05:05:09+03:00

У 90% людей, переболевших SARS ранее, антитела сохранялись в крови по крайней мере в течение двух лет после заражения

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Как долго сохраняется иммунитет к коронавирусу, как определить, если он у вас и какова вероятность повторного заражения covid-19 - все эти вопросы лишь предстоит тщательно изучить ученым, бьющихся не только над созданием вакцины, но и над его возможными последствия.

По словам доктора медицинских наук, профессора медицины в Гарвардской Медицинской школе Мандипа Мехра, что наличие в организме антител к коронавирусу означает, что человек уже переболел вирусом. В большинстве случаев болезнь может протекать бессимптомно.

- Но тесты на антитела не говорят нам о том, что у человека сформирован специфический иммунитет. SARS-CoV-2 имеет тенденцию индуцировать различные уровни антител у разных людей, и, вероятно, то, как организм реагирует на вирус, - считает доктор.

Отмечается, что во многом наличие антител зависит от пола и возраста пациента, а также от "набора" его заболеваний.

Продолжительность иммунитета, по предварительному мнению ученых-вирусологов, также зависит от того, насколько тяжело человек болел. Так, например, исследования после эпидемий SARS и MERS, показали, что люди, перенесшие в тяжелой форме MERS, вырабатывали антитела по крайней мере в течение 18 месяцев после выздоровления. А вот у тех, у кого заболевание прошло бессимптомно, антитела выводились из крови уже через три месяца после того, как они изначально дали положительный результат на вирус.

На основе данных о прошлых вспышках SARS эксперты получили более оптимистичные результаты - у 90% людей антитела сохранялись в крови по крайней мере в течение двух лет после заражения. Однако тут важную роль сыграла форма заболевания. Те, кто перенес болезнь в легкой форме, имели уровень антител более низкий и сохранялся он всего год.

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ИСТОЧНИК KP.RU