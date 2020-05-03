2020-05-03T05:20:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Врач назвала признаки "карантинной депрессии"

Психотерапевт Айна Громова рассказала, что "симптомы" можно заметить даже во время банального семейного просмотра телевизора
Юлия КЕКОВА
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Врач назвала признаки "карантинной депрессии"Врач назвала признаки "карантинной депрессии"Фото: Олег ЗОЛОТО
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Режим самоизоляции, введенный во многих странах мира из-за пандемии коронавируса, во многом полезен и позволяет сократить риски распространения болезни. Однако врачи предупреждают, что долгое время в четырех стенах может привести к "карантинной депрессии".

Врач-психотерапевт Айна Громова назвала основные признаки этого заболевания.

По ее словам, коронавирус подпортил психику многим россиянам. Из-за вынужденного карантина у кого-то даже стала развиваться клиническая депрессия и возникли проблемы в семье. Причины этому, конечно, в каждом случае могут быть разные, но симптомы всегда похожи. Громова считает, что симптомы депрессии можно заметить даже во время банального семейного просмотра телевизора. Об этом она рассказала в эфире радио Sputnik.

- Прежде всего нужно обратить внимание на повышенную раздражительность. Этот симптом врачи называют гиперэстезия или повышенная чувствительность нервной системы. Если раньше человек проходил мимо телевизора с громким звуком и чувствовал себя спокойно, то сейчас громкие звуки у него вызывают резкую бурю негативных эмоций, - рассказала врач.

Еще одним признаком считается вялость, а точнее "ощущение после пробуждения, как будто вас переехал грузовик".

- Этот фактор способен истощить нервную систему организма и даже может провоцировать дальнейшее развитие клинической депрессии. Если раньше вы улыбались, о чем-то мечтали, строили планы на будущее, а теперь отпало всякое желание, то это тоже должно вас насторожить, - уверена психотерапевт.

К слову, люди, у которых начинается депрессия мясо и трава будут одним и тем же. А если у вас нет никаких сексуальных потребностей в 30-50 лет, то на это тоже стоит обратить внимание. Громова считает, что это не очень хороший фактор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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