3 Май 2020 2020-05-03T06:05:32+03:00

Шесть человек погибли при крушении самолета в Боливии Фото: Иван ВИСЛОВ

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В Боливии шесть человек погибли при крушении самолета ВВС. На борту воздушного судна находились два пилота и четыре пассажира из Испании.

Сообщается, что они капитаны должны были доставить граждан другого государства в международный аэропорт для возвращения на родину. Об этом сообщила газета Pagina Siete.

Разбившийся в департаменте Бени самолет должен был приземлиться в городе Санта-Крус.

Глава Минобороны Боливии Луис Фернандо Лопес на странице ведомства в Facebook уже выразил соболезнования семьям пилотов, которые "погибли при исполнении своих служебных обязанностей". Что именно послужило причиной крушения, пока не уточняется.

Напомним, что из-за угрозы распространения коронавируса многие страны закрыли свои границы. В связи с этим туристы оказались заложниками этой непростой ситуации, после чего государства начали организовывать вывозные рейсы для своих граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU