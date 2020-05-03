2020-05-03T06:05:32+03:00
Происшествия

Шесть человек погибли при крушении самолета в Боливии

Среди пассажиров были граждане Италии
Юлия КЕКОВА
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Шесть человек погибли при крушении самолета в БоливииШесть человек погибли при крушении самолета в БоливииФото: Иван ВИСЛОВ
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В Боливии шесть человек погибли при крушении самолета ВВС. На борту воздушного судна находились два пилота и четыре пассажира из Испании.

Сообщается, что они капитаны должны были доставить граждан другого государства в международный аэропорт для возвращения на родину. Об этом сообщила газета Pagina Siete.

Разбившийся в департаменте Бени самолет должен был приземлиться в городе Санта-Крус.

Глава Минобороны Боливии Луис Фернандо Лопес на странице ведомства в Facebook уже выразил соболезнования семьям пилотов, которые "погибли при исполнении своих служебных обязанностей". Что именно послужило причиной крушения, пока не уточняется.

Напомним, что из-за угрозы распространения коронавируса многие страны закрыли свои границы. В связи с этим туристы оказались заложниками этой непростой ситуации, после чего государства начали организовывать вывозные рейсы для своих граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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