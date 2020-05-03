Последние новости на утро 3 мая 2020: западные спецслужбы обвинили Китай в сокрытии доказательств вспышки коронавируса

3 Май 2020 2020-05-03T07:16:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Последние новости на утро 3 мая: западные спецслужбы узнали о сокрытии Китаем доказательств вспышки коронавируса. О распространении болезни врачам и ученым якобы нужно было молчать, а еще лучше на некоторое время "исчезнуть". Союз "Пять глаз" из пяти стран собрал 15-страничное досье о том, что Китай намерено скрывал или мог даже уничтожить некоторые подлинные доказательства о вирусе.

Тем временем, МИД Украины обвинил Россию в незаинтересованности выяснения причин трагедии в Одессе, произошедшей 2 мая 2014 года. В министерстве уверены, что российская сторона единственная, которой это явно не нужно. Кроме того, РФ заподозрили в якобы сокрытии у себя одного из главных фигурантов дела - бывшего заместителя начальника ГУ МВД Одесской области Дмитрия Фучеджи.

Пока одни выясняют отношения устно, на границе КНДР и Южной Кореи произошла стрельба. На данный момент о пострадавших не сообщается. Первыми огонь открыли военные Севера. После этого южнокорейская сторона сделала несколько предупреждений по громкоговорителю и пару предупредительных выстрелов.

Журналисты предрекли США потерю лидерства на мировой арене. Причиной этому станет пандемия коронавируса. По мнению авторов статьи, опубликованной во французском издании Le Monde, своевременный подъем Китая сыграл главную роль в дестабилизации системы, которая существовала еще в прошлом веке. Отмечается, что Всемирная организация здравоохранения не сразу предупредила международное сообщество об опасности болезни, доказав зависимость от китайской стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU