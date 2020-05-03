2020-05-03T08:32:31+03:00
Политика

Американские СМИ сообщают об "убийцах спутников" нового типа в России

Ася КУЗНЕЦОВА
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The National Interest (США): в России появляются убийцы спутников нового типаThe National Interest (США): в России появляются убийцы спутников нового типаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россия создаёт новое противоспутниковое оружие, заявило издание National Interest. Его главной особенностью станет применение "хищных микроспутников". Они смогут направляться к своим целям и выводить их из строя.

Издание также сообщает, что в комплекс, над которым работает Россия, включены крошечные, оснащённые оружием спутники и маленький разгонный двигатель и перехватчик МиГ-31. Двигатель используется в качестве первой ступени. Об этом рассказал Барт Хендрикс. Издание The Space Review называет Хендрикса давним наблюдателем за российской космической программой.

Хендрикс в апреле 2020 года опубликовал большую аналитическую статью, в которой объединил не относящиеся друг к другу факты. Среди них были фото, госконтракты и информация об испытаниях.

Затем он пришёл к выводу, что в России создают систему уничтожения спутников "Буревестник". В ней не будут применять взрывчатку, как в большинстве остальных противоспутниковых систем. В "Буревестнике" применят хищные микроспутники, сообщил Хендрикс, основываясь на фотографиях испытаний 2018 года в Жуковском. На них изображены истребители МиГ-31БМ с подвешенной чёрной ракетой, слишком большой для ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

ИСТОЧНИК KP.RU

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