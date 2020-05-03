2020-05-03T08:57:07+03:00
Политика

Бывший канцлер Германии призвал Евросоюз отменить санкции против России

Герхард Шрёдер назвал антироссийские "бессмысленными" в условиях пандемии коронавируса
Ася КУЗНЕЦОВА
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Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер призвал руководство стран Евросоюза отменить антироссийские санкции в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Политик считает их бессмысленными и заявляет, что принятые против России меры не смогут оказать влияние на Кремль. Шредер также отметил, что уже ни один президент России не вернёт Крым Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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