Бывший канцлер Германии призвал Евросоюз отменить санкции против России
Герхард Шрёдер назвал антироссийские "бессмысленными" в условиях пандемии коронавируса
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Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер призвал руководство стран Евросоюза отменить антироссийские санкции в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Политик считает их бессмысленными и заявляет, что принятые против России меры не смогут оказать влияние на Кремль. Шредер также отметил, что уже ни один президент России не вернёт Крым Украине.
ИСТОЧНИК KP.RU