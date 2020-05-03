2020-05-03T10:25:54+03:00
Политика

"Очередная демонстрация ненависти": Пушков оценил отказ посла Украины от участия в церемонии в Германии

Сенатор заявил, что никто не ожидал другого решения
Ася КУЗНЕЦОВА
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По словам Пушкова, решение украинского дипломата не является какой-либо важной новостьюПо словам Пушкова, решение украинского дипломата не является какой-либо важной новостьюФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сенатор Алексей Пушков дал оценку отказу посла Украины в Германии Андрея Мельника от участия в торжественной церемонии в честь 75-й годовщины капитуляции войск вермахта в Берлине.

- Не думаю, что отказ посла Украины возлагать цветы в Берлине вместе с послом России, о чем широко сообщают, - важная новость. Кто-то ожидал другого? Это очередная демонстрация ненависти со стороны киевской верхушки. Место этой информации - в рубрике «Мелкие факты». Не более того, - написал Пушков в своём Twitter.

Ранее посол Мельник заявил, что из-за присутствия российских дипломатов он считает неприемлемым почтить память украинских бойцов Красной армии, которые погибли при взятии Берлина.

Сайт kp.ru сообщал, что Андрей Мельник отказался от приглашения властей Берлина возложить цветы вместе с послом России и Белоруссии по случаю 75-летия Победы. Мельник заявил, что хоть и ценит приглашение бургомистра "в худшем сне не мог бы себе представить возложение венков" с российским коллегой. Он указал на конфликт в Донбассе и обвинил Россию в агрессии по отношению к Украине и аннексии Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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