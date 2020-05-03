В Киеве возмущены продажами российского лука

3 Май 2020 2020-05-03T09:22:31+03:00

Украинцы негодуют из-за импортных овощей в то время как сельское хозяйство в стране терпит кризис

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Украинцы высказали в социальных сетях своё возмущение, вызванное продажей в магазинах лука из России.

Музыкальный продюсер Алёна Мозговая опубликовала в своём Facebook фото, сделанное 1 мая в одном из киевских супермаркетов.

- Лук из России, морковь из Израиля, капуста из Италии... - подписала фото Мозговая.

В комментариях подписчики возмутились тем, что Украина закупает импортные овощи в то время, как сельское хозяйство в стране простаивает, а также завышенными ценами на товары: на фото лук продавался по цене 125 гивен (352 рубля) за килограмм.

- Жесть! И кому это выгодно? Хотелось бы разобраться, только времени нет, потому что надо как-то сейчас выгребать и учиться жить в этом хаосе, - написал один из комментаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU