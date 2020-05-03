В Киеве возмущены продажами российского лука
Украинцы высказали в социальных сетях своё возмущение, вызванное продажей в магазинах лука из России.
Музыкальный продюсер Алёна Мозговая опубликовала в своём Facebook фото, сделанное 1 мая в одном из киевских супермаркетов.
- Лук из России, морковь из Израиля, капуста из Италии... - подписала фото Мозговая.
В комментариях подписчики возмутились тем, что Украина закупает импортные овощи в то время, как сельское хозяйство в стране простаивает, а также завышенными ценами на товары: на фото лук продавался по цене 125 гивен (352 рубля) за килограмм.
- Жесть! И кому это выгодно? Хотелось бы разобраться, только времени нет, потому что надо как-то сейчас выгребать и учиться жить в этом хаосе, - написал один из комментаторов.
ИСТОЧНИК KP.RU