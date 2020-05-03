Учёные сообщили о новой причине смерти от коронавируса

3 Май 2020 2020-05-03T10:06:16+03:00

Чем ниже средний уровень витамина D по стране, тем выше летальность от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Недостаток витамина D увеличивает риск смерти от коронавируса, сообщил учёные из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии. Исследование опубликовано на портале Research Square.

Специалисты рассказали, что определили средний уровень содержания витамина D у жителей 20 стран Европы и сравнили этот показатель с данными статистики по количеству заражений и смертей от коронавируса. В результате исследования специалисты заметили зависимость среднего уровня витамина D для населения страны и летальных исходов.

Самый низкий уровень витамина D был зафиксирован у жителей Испании, Италии и Швейцарии.

Учёные также подтвердили свои выводы тем, что чаще всего при заражении коронавирусом погибают пожилые люди, и именно у них отмечается самое низкое содержание витамина D в крови.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что наличие антител и коллективный иммунитет не сможет полностью защитить население при повторной волне коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU