Главврач Коммунарки опубликовал новые данные о пациентах

3 Май 2020 2020-05-03T10:07:44+03:00

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Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил на своей странице в Facebook, что в больнице находятся 511 пациентов, и у 63% из них подтверждён диагноз коронавируса.

У 37% подозрение на заражение коронавирусом.

Проценко также отметил, что у 97% пациентов клиники пневмония, а в реанимации лежат 56 человек. Из них 26 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, а одному проводят насыщение крови кислородом.

ИСТОЧНИК KP.RU