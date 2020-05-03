Главврач Коммунарки опубликовал новые данные о пациентах
В стационаре лежит 511 человек
В больнице в Коммунарке состоят 511 пациентовФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил на своей странице в Facebook, что в больнице находятся 511 пациентов, и у 63% из них подтверждён диагноз коронавируса.
У 37% подозрение на заражение коронавирусом.
Проценко также отметил, что у 97% пациентов клиники пневмония, а в реанимации лежат 56 человек. Из них 26 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, а одному проводят насыщение крови кислородом.
ИСТОЧНИК KP.RU