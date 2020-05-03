2020-05-03T11:46:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Женщина повторно заразилась коронавирусом после выздоровления и строгого карантина

Состояние японки ухудшилось заново после 14 дней изоляции, хотя ранее все симптомы прошли
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Японии у женщины повторно выявили коронавирус после карантинаВ Японии у женщины повторно выявили коронавирус после карантинаФото: REUTERS
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В Японии врачи повторно выявили коронавирус у женщины, которая вылечилась от COVID-19 и провела две недели в изоляции при полном отсутствии симптомов, сообщает издание NHK.

Первый тест на коронавирус женщина сдала 13 апреля. Он оказался положительным. Когда все симптомы коронавируса прошли, пациентка провела дома 14 дней.

После окончания двухнедельного срока карантина её самочувствие ухудшилось, а температура стала повышаться. Пациентка вновь сдала тест на коронавирус, и он снова выявил заражение.

Эта ситуация доказала, что карантин не может длиться для всех одинаково, считает профессор Йоко Цукамото из Медицинского университета Хоккайдо. Он отмечает, что ориентироваться по срокам лечения стоит, опираясь на состояние пациента.

Напомним, по данным университета Джонса Хопкинса в мире заразились коронавирусом почти 3,5 миллиона человек. Погибли уже 243 тысячи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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