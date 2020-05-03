В Украине женщина с ребёнком разрушила фонтан, забравшись на него ради селфи

3 Май 2020 2020-05-03T12:04:14+03:00

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В украинском городе Боярка в Киевской области 20-летняя женщина посадила ребёнка на плечи и забралась на самый верх многоуровневого фонтана, чтобы её сестра сделала фотографию. Под весом семьи фонтан, окрашенный в цвет украинского флага, обрушился, а произошедшее сняли камеры видеонаблюдения.

В полиции отметили, что нарушительница объяснила свой поступок желанием сфотографироваться. Фонтан располагался возле ЗАГСа.

Власти оценили ущерб в 37 тысяч гривен, что равно примерно 100 тысячам рублей. На женщину завели уголовное дело по факту хулиганства.

Девушка разрушила фонтан, пытаясь сделать на нем селфи .

ИСТОЧНИК KP.RU