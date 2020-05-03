Доктор Комаровский рассказал, что будет делать, если заразится коронавирусом
Врач сообщил о первых мерах после обнаружения вируса
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Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, какие меры предпримет в первую очередь, если обнаружит у себя симптомы коронавируса.
- Буду дома, буду смотреть кино, буду продолжать работать, буду слушать аудиокниги, буду монтировать видео, что у меня есть на компьютере. Сразу же дам команду и сам приму участие — наварю компотов, чаев и буду пить-пить-пить и кушать фрукты, - сообщил доктор Комаровский в своём Instagram, отметив, что в первую очередь он сообщит о своих подозрениях коллегам.
ИСТОЧНИК KP.RU