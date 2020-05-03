В Латвии 26-килограммовый дрон улетел в неизвестном направлении и хаотично летает над страной

3 Май 2020 2020-05-03T13:19:48+03:00

Управление над летательным аппаратом пока не удалось вернуть

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В Латвии потеряно управление над крупным дроном. Он улетел в неизвестном направлении, сообщает представитель Агентства гражданской авиации (АГА) Айнис Винцев.

Беспилотный летательный аппарат весит 26 килограммов, а его скорость достигает 70 километров в час. Дрон развивает полёт высотой до 200 метров и может летать 90 часов.

Винцев также отметил, что управления воздушным пространством в ближайших странах предупреждены для того случая, если дрон улетит за границу страны.

Над Латвией летает потерявший управление беспилотник .

ИСТОЧНИК KP.RU