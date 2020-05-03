Песков: Нам всем придётся ещё какое-то время жить в условиях этих мер предосторожности, особенно Путину

3 Май 2020 2020-05-03T14:53:16+03:00

Песков сообщил, что Путину ещё придётся жить в условиях ограничений, как и всем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что всем россиянам ещё предстоит какое-то время соблюдать меры предосторожности от коронавируса.

- Особенно Путину, - добавил представитель Кремля в интервью телеканалу "Россия 1".

Он также отметил, что охрана здоровья президента России находится на максимально высоком уровне.

Ранее сайт kp.ru сообщал, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, некоторые ограничительные меры могут ослабить после 12 мая, если россияне будут строго соблюдать режим самоизоляции в течение в майских праздников.

На сайте также писали, что 9 мая Владимир Путин так или иначе споёт со всей страной "День Победы" и присоединится к акции "Бессмертный полк". Кроме того, президент возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата и обратится к россиянам.

ИСТОЧНИК KP.RU