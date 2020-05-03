Песков: Путин споёт со всей страной "День Победы"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что 9 мая Владимир Путин так или иначе споёт со всей страной "День Победы" и присоединится к акции "Бессмертный полк".
В этом году акция будет проходить в режиме онлайн из-за распространения коронавируса.
Песков также рассказал, что празднование дня Победы в Великой Отечественной войне не станет массовым мероприятием и не повлечёт за собой никаких нарушений введённых ограничений.
- Президент сам возложит цветы и сам выступит. Поэтому в данном случае никаких нарушений эпидемиологических режимов не будет. Конечно, глава государства по-другому просто не может, - рассказал Песков в интервью на телеканале "Россия 1".
Ранее сайт kp.ru сообщал, что, по заявлению Дмитрия Пескова, президенту Путину ещё предстоит жить в условиях ограничений, как и всем остальным россиянам.
ИСТОЧНИК KP.RU