Песков: Путин споёт со всей страной "День Победы"

3 Май 2020 2020-05-03T14:56:42+03:00

9 мая Владимир Путин так или иначе споет со всей страной "День Победы", рассказал Дмитрий Песков Фото: Влад КОМЯКОВ

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что 9 мая Владимир Путин так или иначе споёт со всей страной "День Победы" и присоединится к акции "Бессмертный полк".

В этом году акция будет проходить в режиме онлайн из-за распространения коронавируса.

Песков также рассказал, что празднование дня Победы в Великой Отечественной войне не станет массовым мероприятием и не повлечёт за собой никаких нарушений введённых ограничений.

- Президент сам возложит цветы и сам выступит. Поэтому в данном случае никаких нарушений эпидемиологических режимов не будет. Конечно, глава государства по-другому просто не может, - рассказал Песков в интервью на телеканале "Россия 1".

Ранее сайт kp.ru сообщал, что, по заявлению Дмитрия Пескова, президенту Путину ещё предстоит жить в условиях ограничений, как и всем остальным россиянам.

ИСТОЧНИК KP.RU