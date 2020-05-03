2020-05-03T15:09:13+03:00
Коронавирус Covid-19

В Беларуси заявили о невозможности отменить парад Победы

Тысячи местных жителей потребовали провести мероприятия, несмотря на эпидемиологическую обстановку
Ксения АНУФРИЕВА
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Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая состоится в Республике Беларусь, несмотря на пандемиюПарад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая состоится в Республике Беларусь, несмотря на пандемиюФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая состоится в Республике Беларусь, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Тысячи местных жителей выступили против отмены мероприятия в Минске в этому году, сообщает издание БелТА.

- Мены очень волнует, что народ не одобрит, если мы разбредёмся по норам и отменим парад, испугавшись. И вообще, Беларусь — это живой памятник той войны, - заявил президент государства Александр Лукашенко, отметив, что парад Победы отменить не представляется возможным даже из-за эпидемии.

Глава республики подчеркнул, что необходимые особые меры безопасности из-за коронавируса. Так, «надо поберечь стариков», хотя сами ветераны и попросили организовать парад. По мнению Лукашенко, парад не самое опасное с эпидемиологической точки зрение мероприятие, по крайне мере, так считают местные вирусологи и эпидемиологи.

- В прошлые праздники люди сами соблюдали безопасность без каких-либо ограничений, - сообщил президент страны.

Накануне местное министерство обороны ответило на петицию свыше семи тысяч граждан Республики, которые потребовали не отменять парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за пандемии коронавируса. Представители ведомства сочли, что эпидемиологическая ситуация на территории государства вполне благоприятная для такого мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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