Минпромторг: в России нет дефицита медицинских масок и антисептиков
Руководитель российского министерства промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что в стране нет дефицита медицинских масок и антисептиков во время пандемии коронавируса.
- В настоящее время в торговой сети количество оставшихся масок – более 20 миллионов штук. Тем более что ходить можно не только в аптеку, в Интернет сегодня зайдёшь, кликнешь — дефицита защитных масок нет вообще. Я уже молчу про антисептики. Дефицита в России нет, - заявил Мантуров в интервью для программы на телевизионном канале "Россия-1".
Несмотря на заверения ведомства, многие жители страны утверждают, что сейчас купить медицинскую маску в аптеке не так-то просто. В большинстве аптек товара просто нет, а в онлайн-магазинах ценник больно бьет по кошельку. Сайт kp.ru вместе с экспертом разобрался, когда маски снова появятся в достаточном количестве и спадет ли цена на средства индивидуальной защиты после пандемии коронавирусной инфекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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