2020-05-03T15:19:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Минпромторг: в России нет дефицита медицинских масок и антисептиков

По словам главы ведомства, их можно купить в любой аптеке и интернет-магазинах
Ксения АНУФРИЕВА
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Минпромторг: в России нет дефицита медицинских масок и антисептиковМинпромторг: в России нет дефицита медицинских масок и антисептиковФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Руководитель российского министерства промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что в стране нет дефицита медицинских масок и антисептиков во время пандемии коронавируса.

- В настоящее время в торговой сети количество оставшихся масок – более 20 миллионов штук. Тем более что ходить можно не только в аптеку, в Интернет сегодня зайдёшь, кликнешь — дефицита защитных масок нет вообще. Я уже молчу про антисептики. Дефицита в России нет, - заявил Мантуров в интервью для программы на телевизионном канале "Россия-1".

Несмотря на заверения ведомства, многие жители страны утверждают, что сейчас купить медицинскую маску в аптеке не так-то просто. В большинстве аптек товара просто нет, а в онлайн-магазинах ценник больно бьет по кошельку. Сайт kp.ru вместе с экспертом разобрался, когда маски снова появятся в достаточном количестве и спадет ли цена на средства индивидуальной защиты после пандемии коронавирусной инфекции.

А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

ИСТОЧНИК KP.RU

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