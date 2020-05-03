2020-05-03T16:08:54+03:00
Общество

В России продезинфицировали 800 памятников и мемориалов перед Днём Победы

Особое внимание специалисты уделили местам возложения цветов [видео]
Ася КУЗНЕЦОВА
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Особенно тщательно обработали места, где россияне будут возлагать цветы в память о погибших солдатах и предкахОсобенно тщательно обработали места, где россияне будут возлагать цветы в память о погибших солдатах и предкахФото: Министерство обороны РФ
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В России специалисты радиационной, химической и биологической защиты продезинфицировали около 800 военно-исторических объектов в России в преддверии празднования 75-й годовщины Победы.

Специалисты в Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях обработали места, которые считаются историческим наследием Великой Отечественной войны. Обработку провели с помощью тепловых машин, авторазливочных станций и другой специальной техники.

Особенно тщательно обработали места, где россияне будут возлагать цветы в память о погибших солдатах и предках. Среди них стелы, монументы, мемориалы и постаменты, посвящённые Победе советских войск.

В России продезинфицировали 800 военных объектов перед Днём Победы Фото: Министерство обороны РФ

В России продезинфицировали 800 военных объектов перед Днём ПобедыФото: Министерство обороны РФ

Кроме того, военные вместе с волонтёрами очистили территории вокруг памятников.

Согласно данным пресс-службы Западного военного округа, 9 мая возложение цветов пройдёт без общего построения воинских частей, а в составе малых групп с соблюдением дистанции в 2 метра.

Специалисты РХБ защиты общевойсковой армии ЗВО провели обработку около 800 военно-исторических объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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