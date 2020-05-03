В России продезинфицировали 800 памятников и мемориалов перед Днём Победы

3 Май 2020 2020-05-03T16:08:54+03:00

Особенно тщательно обработали места, где россияне будут возлагать цветы в память о погибших солдатах и предках Фото: Министерство обороны РФ

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В России специалисты радиационной, химической и биологической защиты продезинфицировали около 800 военно-исторических объектов в России в преддверии празднования 75-й годовщины Победы.

Специалисты в Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях обработали места, которые считаются историческим наследием Великой Отечественной войны. Обработку провели с помощью тепловых машин, авторазливочных станций и другой специальной техники.

Особенно тщательно обработали места, где россияне будут возлагать цветы в память о погибших солдатах и предках. Среди них стелы, монументы, мемориалы и постаменты, посвящённые Победе советских войск.

В России продезинфицировали 800 военных объектов перед Днём ПобедыФото: Министерство обороны РФ

Кроме того, военные вместе с волонтёрами очистили территории вокруг памятников.

Согласно данным пресс-службы Западного военного округа, 9 мая возложение цветов пройдёт без общего построения воинских частей, а в составе малых групп с соблюдением дистанции в 2 метра.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/776847" frameborder="0"></iframe> Специалисты РХБ защиты общевойсковой армии ЗВО провели обработку около 800 военно-исторических объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU