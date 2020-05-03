В России продезинфицировали 800 памятников и мемориалов перед Днём Победы
В России специалисты радиационной, химической и биологической защиты продезинфицировали около 800 военно-исторических объектов в России в преддверии празднования 75-й годовщины Победы.
Специалисты в Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях обработали места, которые считаются историческим наследием Великой Отечественной войны. Обработку провели с помощью тепловых машин, авторазливочных станций и другой специальной техники.
Особенно тщательно обработали места, где россияне будут возлагать цветы в память о погибших солдатах и предках. Среди них стелы, монументы, мемориалы и постаменты, посвящённые Победе советских войск.
В России продезинфицировали 800 военных объектов перед Днём ПобедыФото: Министерство обороны РФ
Кроме того, военные вместе с волонтёрами очистили территории вокруг памятников.
Согласно данным пресс-службы Западного военного округа, 9 мая возложение цветов пройдёт без общего построения воинских частей, а в составе малых групп с соблюдением дистанции в 2 метра.
Специалисты РХБ защиты общевойсковой армии ЗВО провели обработку около 800 военно-исторических объектов.
ИСТОЧНИК KP.RU