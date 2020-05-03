2020-05-03T16:17:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Ростех сообщил о наценках на материалы для медицинских масок до 500%

Такая ситуация наблюдается на черном рынке из-за высокого спроса
Ксения АНУФРИЕВА
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Ростех сообщил о наценках на материалы для медицинских масок до 500%Ростех сообщил о наценках на материалы для медицинских масок до 500%Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Спекулятивные наценки на материалы для медицинских средств защиты в период пандемии на черном рынке. Иногда наценки достигают 500 процентов, сообщили ТАСС в госкорпорации «Ростех», которая недавно начала поставки защитных костюмов для врачей в субъектах России.

- Цена материала, из которого делают маски и защитных костюмы, взлетела на черном рынке в пять раз – до 1,5 тысячи рублей за один килограмм при закупочной стоимости не более 300 рублей. Наценки наблюдаются из-за ажиотажного спроса, - рассказали представители «Ростеха».

Они также заявили, что при поддержке Минпромторга договорился с крупными производителями о покупке материалов напрямую с фабрик за 165-305 рублей за килограмм. До этого в компании сообщали, что произвели более 450 тысяч защитных медицинских костюмов и начали поставки по регионам страны, в текущем месяце будет произведено еще 150 тысяч данных средств индивидуальной защиты. Отпускная цена комплекта без учета доставки составляет 847 рублей. Костюмы специалисты изготавливают из композитного нетканого материала со специальными фильтрами, которые обеспечивают высокие уровень защиты от коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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