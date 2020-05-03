В Минздраве отметили способность коронавируса поражать любые органы человека

3 Май 2020 2020-05-03T16:27:09+03:00

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Результаты медицинских исследований новой коронавирусной инфекции показывают, что COVID-19 способен поражать любые органы инфицированного человека. Об этом 3 мая заявил главный эпидемиолог российского министерства здравоохранения и академик РАН Николай Брико.

- Проявления заболевания чрезвычайно разнообразны, имею множество форм: от абсолютно бессимптомного носительства и незначительных симптомов по типу ОРВИ до пневмонии различной степени тяжести с развитием острого респираторного дистресс-синдрома, поражения сосудов и сердца, мозга и нервной системы, а также любых других органов человеческого тела, - сообщил специалист ведоства.

Николай Брико пояснил, что рецепторы, к которым чаще всего прикрепляются частицы коронавируса, есть в клетках легких, почек, всех органов пищеварительной системы, мочевого пузыря, сердца и сосудов и даже центральной нервной системы.

- Исходя из этого, угрозе подвержены все органы и системы. Среди пациентов с подтвержденным диагнозом более 90% имеют ту или иную форму пневмонии, дистресс-синдром – более половины инфицированных, острое повреждение почек – примерно 15% и повреждение миокарда – около 20%, - рассказал академик.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, коронавирусную инфекцией оказывает значительное негативное влияние на мозг человека. Пока неясно, как коронавирус может воздействовать на его работу. Но предыдущие исследования вируса гриппа и других коронавирусов говорят о том, что подобное исключать нельзя.

Меры профилактики вирусных инфекций.

ИСТОЧНИК KP.RU