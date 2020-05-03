2020-05-03T16:35:34+03:00
Общество

Москвичей предупредили о сильном ветре и грозе

Вечером в российской столице порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду
Ксения АНУФРИЕВА
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Столичный Центр организации дорожного движения 3 мая, в воскресенье, призвал жителей города быть крайне осторожными в связи с прогнозируемой грозой и сильными порывами ветра.Столичный Центр организации дорожного движения 3 мая, в воскресенье, призвал жителей города быть крайне осторожными в связи с прогнозируемой грозой и сильными порывами ветра.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Столичный Центр организации дорожного движения 3 мая, в воскресенье, призвал жителей города быть крайне осторожными в связи с прогнозируемой грозой и сильными порывами ветра. Сообщение ведомства опубликовало на своей странице в Twitter.

- Погода сейчас роскошная, по-настоящему весенняя – плюс 22 градуса по Цельсию. Однако МЧС Москвы предупреждает о сильной грозе и порывах ветра до 15 метров в секунда, сегодня вечером до 21:00 по московскому времени. Будьте осторожны, а лучше оставайтесь дома, - говорится в сообщении представителей Центра организации дорожного движения города.

Накануне глава российского Гидрометцентра Роман Вильфанд говорил, что москвичей в это воскресенью ожидает по-настоящему "тютчевская погода": весенняя гроза и облачное синее небо.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что аллергиков столице предупредили о новой угрозе: в период майских праздников в Москве будет пик пыления березы и клена. Экологи предупреждают, что людям, страдающим от весенней аллергии, в ближайшее время надо быть осторожнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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