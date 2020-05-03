В США сообщили о доказательствах распространения коронавируса из китайской лаборатории

3 Май 2020 2020-05-03T17:31:56+03:00

Помпео рассказала о доказательствах того, что коронавирус появился в китайской лаборатории Фото: REUTERS

Майкл Помпео заявил, что все сведения об это есть в Вашингтоне

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В Вашингтоне располагают достаточным количеством свидетельств, указывающих на то, что коронавирус начал распространяться по миру из лаборатории в китайском городе Ухань. об этом американский государственный секретарь Майкл Помпео рассказал в интервью местному телеканалу ABC News.

- Мы с самого начала говорили, что вирус появился в Ухане. И теперь это может видеть весь мир. Мы можем подтвердить, что Китай делал все, чтобы другие страны не узнали своевременно о том, что происходило. Есть много доказательств этого, некоторые доступны публично, - добавил политик.

По словам Майкла Помпео, китайские власти «пытались заглушить тех, кто хотел сообщить о реальной ситуации в Ухане, где началась вспышка эпидемии».

- Президент Трамп ясно дал понять, что мы намерены привлечь виновных в этом к ответственности, и мы сделаем это в свое время, - сказал госсекретарь США.

До этого в США подали иск в суд на Китай, ведь представители страны якобы распространяли недостоверную информацию о пандемии COVID-19. А в Белом доме страну обвинили в поставках некачественных тестов для диагностики инфекции.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, накануне китайские биологи создали еще один штамм коронавирусной инфекции. Новая версия болезни способна поражать обычных мышей. Ученые из Китая утверждают, что это поможет быстрее тестировать вакцину и лекарства, поскольку раньше этот процесс стоил дорого и занимал слишком много времени. Новый штамм коронавируса назвали MASCp6.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767822" frameborder="0"></iframe> Как коронавирус распространяется по планете.На этом видео три месяца «жизни» коронавируса показаны за 54 секунды

ИСТОЧНИК KP.RU