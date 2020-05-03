2020-05-03T18:04:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Онищенко призвал к международному расследованию появления коронавируса

Вопрос о том, скрывал ли Китай данные о пандемии, следует решать без политики
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Онищенко призвал к международному расследованию появления коронавирусаОнищенко призвал к международному расследованию появления коронавирусаФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Бывший главный санитарный врач России и депутат Государственной думы Геннадий Онищенко считает, что вопрос о том, что Китай создал коронавирусную инфекцию и позже скрывал реальное положение дел о пандемии, следует решать без политики. Расследованием этого дела должна заняться международная группы экспертов, к участию в работе которой можно пригласить и представителей Соединенных Штатов.

Напомним, накануне был опубликован 15-страничный доклад, подготовленный спецслужбами западных стран. В досье говорилось о том, что в Китае намерено скрывали и уничтожали доказательства вспышки коронавируса на начальных этапах пандемии.

- Исследования по выявлению вируса проводились учеными из Китая еще в 2013 году. Двумя годами позже они исследовали SARS-подобные вируса совместно со специалистами из Северной Каролины в Штатах. В ходе этих исследований и был создан искусственный вирус, а также установлено, что он опасен для людей и не поддается лечению. Весной прошлого года те же ученые, которые в 2013 году обнаружил этот вирус у летучих мышей, опубликовали свои выводы в научном издании, - рассказал Геннадий Онищенко РИА Новости, отметив, что системы здравоохранения еще тогда должны были оценить риски вспышки этого вируса.

Бывший главный санитарный врач страны сказал, что сейчас не следует никого обвинять напрямую, а доклад американцев нужно подробно рассмотреть и провести расследование.

- Давайте так: конечно, мы можем договориться о международной группе экспертов, это всем нужно сейчас, эта международная группа должна работать под эгидой КБТО. Несмотря на то, что США из нее вышли, мы можем их пригласить для расследования, - добавил депутат.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, американский госсекретарь Майкл Помпео заявил, что у Вашингтона есть все необходимые доказательства того, что коронавирусную инфекцией была создана в китайской лаборатории в Ухане, из-за чего инфекцией и начала распространяться по другим странам.

Как коронавирус распространяется по планете.На этом видео три месяца «жизни» коронавируса показаны за 54 секунды

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На московских складах остается 15,5 миллиона защитных масок
Онищенко призвал к международному расследованию появления коронавируса
В США сообщили о доказательствах распространения коронавируса из китайской лаборатории
Новая причина высокой смертности от коронавируса: Как восполнить недостаток витамина D
Роспотребнадзор допустил возможность продления ограничений из-за коронавируса
Москвичей предупредили о сильном ветре и грозе
В Минздраве отметили способность коронавируса поражать любые органы человека
Ростех сообщил о наценках на материалы для медицинских масок до 500%
Врач назвал ранние симптомы коронавируса
Китайские ученые создали новый штамм коронавируса
В России продезинфицировали 800 памятников и мемориалов перед Днём Победы
Минпромторг: в России нет дефицита медицинских масок и антисептиков
Учёные ещё раз изменили прогнозы по окончанию пандемии коронавируса в России