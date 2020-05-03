Онищенко призвал к международному расследованию появления коронавируса

3 Май 2020 2020-05-03T18:04:10+03:00

Вопрос о том, скрывал ли Китай данные о пандемии, следует решать без политики

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Бывший главный санитарный врач России и депутат Государственной думы Геннадий Онищенко считает, что вопрос о том, что Китай создал коронавирусную инфекцию и позже скрывал реальное положение дел о пандемии, следует решать без политики. Расследованием этого дела должна заняться международная группы экспертов, к участию в работе которой можно пригласить и представителей Соединенных Штатов.

Напомним, накануне был опубликован 15-страничный доклад, подготовленный спецслужбами западных стран. В досье говорилось о том, что в Китае намерено скрывали и уничтожали доказательства вспышки коронавируса на начальных этапах пандемии.

- Исследования по выявлению вируса проводились учеными из Китая еще в 2013 году. Двумя годами позже они исследовали SARS-подобные вируса совместно со специалистами из Северной Каролины в Штатах. В ходе этих исследований и был создан искусственный вирус, а также установлено, что он опасен для людей и не поддается лечению. Весной прошлого года те же ученые, которые в 2013 году обнаружил этот вирус у летучих мышей, опубликовали свои выводы в научном издании, - рассказал Геннадий Онищенко РИА Новости, отметив, что системы здравоохранения еще тогда должны были оценить риски вспышки этого вируса.

Бывший главный санитарный врач страны сказал, что сейчас не следует никого обвинять напрямую, а доклад американцев нужно подробно рассмотреть и провести расследование.

- Давайте так: конечно, мы можем договориться о международной группе экспертов, это всем нужно сейчас, эта международная группа должна работать под эгидой КБТО. Несмотря на то, что США из нее вышли, мы можем их пригласить для расследования, - добавил депутат.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, американский госсекретарь Майкл Помпео заявил, что у Вашингтона есть все необходимые доказательства того, что коронавирусную инфекцией была создана в китайской лаборатории в Ухане, из-за чего инфекцией и начала распространяться по другим странам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767822" frameborder="0"></iframe> Как коронавирус распространяется по планете.На этом видео три месяца «жизни» коронавируса показаны за 54 секунды

ИСТОЧНИК KP.RU