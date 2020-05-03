На московских складах остается 15,5 миллиона защитных масок
На складах в российской столице остается 15,5 миллиона штук защитных медицинских масок. Об этом 3 мая, в воскресенье, заявил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров в эфире телеканала "Россия-24".
Ранее сайт kp.ru писал, что министр Денис Мантуров также заявил, что в стране в настоящее время не наблюдается дефицита средств индивидуальной защиты даже во время пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, защитные медицинские маски и антисептики можно купить в любой аптеке или легко заказать в интернет-магазине.
Несмотря на это, многие жители России отмечают, что масок и антисептических средств в местных аптеках не хватает. Эксперт спрогнозировал, когда они снова появятся на полках магазинов в достаточном количестве, и стоит ли ожидать уменьшения цены на эти товары в ближайшем будущем.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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