На московских складах остается 15,5 миллиона защитных масок

3 Май 2020 2020-05-03T19:03:08+03:00

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На складах в российской столице остается 15,5 миллиона штук защитных медицинских масок. Об этом 3 мая, в воскресенье, заявил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее сайт kp.ru писал, что министр Денис Мантуров также заявил, что в стране в настоящее время не наблюдается дефицита средств индивидуальной защиты даже во время пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, защитные медицинские маски и антисептики можно купить в любой аптеке или легко заказать в интернет-магазине.

Несмотря на это, многие жители России отмечают, что масок и антисептических средств в местных аптеках не хватает. Эксперт спрогнозировал, когда они снова появятся на полках магазинов в достаточном количестве, и стоит ли ожидать уменьшения цены на эти товары в ближайшем будущем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759291" frameborder="0"></iframe> Защита от коронавируса: как сделать медицинскую маску своими руками.Во многих аптеках медицинские маски уже раскупили. Как быть? Можно сделать маску самостоятельно. Смотрите нашу видеоинструкцию

ИСТОЧНИК KP.RU