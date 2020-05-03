2020-05-03T19:03:08+03:00
Коронавирус Covid-19

На московских складах остается 15,5 миллиона защитных масок

В городе не наблюдается дефицита средств защиты в период пандемии
Ксения АНУФРИЕВА
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На складах в российской столице остается 15,5 миллиона штук защитных медицинских масок.На складах в российской столице остается 15,5 миллиона штук защитных медицинских масок.Фото: Евгения ГУСЕВА
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На складах в российской столице остается 15,5 миллиона штук защитных медицинских масок. Об этом 3 мая, в воскресенье, заявил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее сайт kp.ru писал, что министр Денис Мантуров также заявил, что в стране в настоящее время не наблюдается дефицита средств индивидуальной защиты даже во время пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, защитные медицинские маски и антисептики можно купить в любой аптеке или легко заказать в интернет-магазине.

Несмотря на это, многие жители России отмечают, что масок и антисептических средств в местных аптеках не хватает. Эксперт спрогнозировал, когда они снова появятся на полках магазинов в достаточном количестве, и стоит ли ожидать уменьшения цены на эти товары в ближайшем будущем.

Защита от коронавируса: как сделать медицинскую маску своими руками.Во многих аптеках медицинские маски уже раскупили. Как быть? Можно сделать маску самостоятельно. Смотрите нашу видеоинструкцию

ИСТОЧНИК KP.RU

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