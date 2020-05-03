2020-05-03T20:36:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Более трех тысяч работников заразились коронавирусом на Чаяндинском месторождении

Около 10 тысяч человек прошли тест на инфекцию
Ксения АНУФРИЕВА
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Более трех тысяч работников заразились коронавирусом на Чаяндинском месторожденииБолее трех тысяч работников заразились коронавирусом на Чаяндинском месторожденииФото: Андрей АБРАМОВ
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Предварительно положительный результат на коронавирусную инфекцию подтвердили у более трех тысяч работников Чаяндинском месторождении, где был объявлен карантин. Об этом в воскресенье сообщили представители российского министерства здравоохранения.

- В настоящее время на Чаяндинском месторождении тест на коронавирус прошли примерно 10 тысяч человек. Около трети из них предварительно оказались заражены инфекцией. Болезнь у всех протекает бессимптомно, - сказано в сообщении ведомства.

Главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Елена Малинникова уточнила, что в вахтовом поселке сейчас имеется достаточно средств индивидуальной защиты и лекарств для работников, а все противоэпидемические мероприятия проводятся своевременно.

В Минздраве добавили, что два работника были эвакуированы в медицинское учреждение Якутска, а в общей сложности врачи госпитализировали более 60 вахтовиков.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев сообщал, что на Чаяндинском месторождении медики подтвердили заражение коронавирусной инфекцией у 39 вахтовиков, а 50 работников в Омске были вывезены с симптомами ОРВИ – результаты их анализов пока что не получены. Власти Якутии объявили карантин на территории Чаяндинского месторождения 17 апреля. Там работает более 10 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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