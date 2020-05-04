Число заболевших коронавирусом в Москве на 4 мая 2020 приблизилось к отметке в 70 тысяч человек

4 Май 2020 2020-05-03T21:03:12+03:00

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По состоянию на утро понедельника, 4 мая, число заболевших коронавирусом в Москве составило 68 606 человек. Только за сутки списки пациентов с COVID-19 пополнили 5948 человек. С первых дней мая ежесуточный график заболевших, который ведет оперативный штаб, растет. Однако это связывают не только с распространением инфекции, но и с увеличением проводимого числа тестов на коронавирус. Всего с начала эпидемии в столице России от коронавирусной инфекции скончались 729 человек. Выздоровевших в разы больше – 7029.

Количество тех, кто вылечился от COVID-19 продолжает увеличиваться с каждым днем.

— В последние несколько дней мы фиксируем уже более 600 человек ежедневно. За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело ещё 655 человек. Это хорошие результаты, - отметила Анастасия Ракова вице-мэр Москвы.

Эпидемиологи отметили интересную тенденцию: у большинства новых зараженных болезнь протекает без симптомов. При этом инфекция продолжает атаковать молодых. Почти 60% пациентов – это люди в возрасте до 45 лет.

Все пациенты с выявленным COVID-19 находятся под наблюдением врачей. Однако не все лечатся в больницах. Те, у кого болезнь протекает в легкой форме, проходят лечение на дому. Таких пациентов ежедневно консультируют медики телемедицины, выходить из дома им строго запрещено.

До 11 мая в Москве сохраняется действие указа мэра о всеобщей самоизоляции. Покидать дома можно только в исключительных случаях. Все они описаны в постановлении главы города: поход в ,ближайший магазин, аптеку, больницу, на работу, прогулка с питомцем не далее чем в 100 метрах от дома.

Продолжает работать и система цифровых пропусков. До 11 мая получить QR-код необходимо для передвижения на любом виде транспорта. Если ранее вы получали рабочий пропуск, то в срок до 4 мая, его необходимо продлить. Сделать это необходимо на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU