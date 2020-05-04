Коронавирус в Москве, последние новости на 4 мая 2020: каждый день выздоравливают более чем 600 человек

4 Май 2020 2020-05-03T21:21:45+03:00

Каждый день более чем 600 человек идет на поправку. Фото: Агентство городских новостей "Москва"

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За минувшие сутки в Москве тесты подтвердили коронавирус еще у 5948 человек. Это существенно больше, чем за любые другие сутки с начала эпидемии . Однако эксперты объяснили такой всплеск тем, что в российской столице стали делать в два раза больше тестов. Всего с начала эпидемии число заболевших коронавирусом в Москве составило 68 606 человек.

Однако растет не только число новых случаев, но и количество, тех, кто смог вылечиться от коронавирусной инфекции. С каждым днем их все больше. По словам вице-мэра столицы Анастасии Раковой, ежедневно выздоравливают по 600 человек и более. Всего в столице вылечились 7029 человек.

В столице продолжает действовать режим цифровых пропусков. До 11 мая для передвижения по городу на любом виде транспорта необходимо иметь QR-код. Их наличие в автоматическом режиме проверяют камеры фиксации нарушений ПДД. Кроме того, на въездах в город установлены посты ДПС. 3 мая на одном из них собралась многокилометровая пробка.

До 11 мая москвичи должны находиться дома. Как провести это время с пользой не только для себя, но и для других придумала пятиклассница из Москвы. Девочка сшила несколько сотен масок для волонтеров отряда «Поиск пропавших детей Москва».

ИСТОЧНИК KP.RU