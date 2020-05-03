Ученые назвали способ избежать смерти от коронавируса

3 Май 2020 2020-05-03T21:10:22+03:00

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Американские ученые из Университета в Южной Калифорнии обнаружили, что временное подавление иммунной системы человека на ранних этапах заражения коронавирусом помогает избежать тяжелых симптомов и даже предотвратить смерть пациента. О потенциальном способе лечения заболевания исследователи рассказали в своей научной статье для издания Journal of Medical Virology.

С помощью математической модели учены выяснили, что первым в борьбе против коронавируса в организме человека подключается врожденный иммунитет, а через некоторое время активизируется уже адаптивный и приобретенный. Во время заражения гриппом врожденный иммунный ответ уничтожает почти все вирусные частицы до того, как адаптивная система начнет действовать.

Коронавирус прогрессируют гораздо более медленно, чем обычный грипп, поэтому адаптивный иммунитет мешает врожденному побороть инфекцию. Взаимодействие между двумя защитными системами организма может привести к перегрузке иммунитета, из-за чего у пациента с коронавирусом может чрезмерная защитная реакция - цитокиновый шторм.

Негативное взаимодействие двух систем также объясняет, из-за чего инфицированные могут испытывать видимое улучшение самочувствия в начале лечения, а потом – резкое обострение с более тяжелыми симптомами.

Ученые полагают, что кратковременное применение определенных иммуносупрессоров для подавления защиты организме может задержать адаптивный иммунитет и поспособствовать более быстрому уничтожению коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU