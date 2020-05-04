2020-05-03T21:24:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Московской области на 4 мая 2020 года составило 14 136 человек

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Московской области на 4 мая 2020 года
Анастасия ВАРДАНЯН
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К утру 4 мая 2020 года в Подмосковье зарегистрировано 14 136 случаев заболевания коронавирусом.К утру 4 мая 2020 года в Подмосковье зарегистрировано 14 136 случаев заболевания коронавирусом.Фото: Агентство городских новостей "Москва"
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К утру 4 мая 2020 года в Подмосковье зарегистрировано 14 136 случаев заболевания коронавирусом. Свежие данные публикует Министерство здравоохранения Московской области. За минувшие сутки в регионе выявили 822 новых случая COVID-19. Это значительно больше, чем в предыдущие дни.

Оперативный штаб по противодействию распространения COVID-19 в регионе сообщает, что с начала пандемии в области выздоровели 526 человек, 111 скончались.

Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, с каждым днем растет число тех, кому удалось победить болезнь. За сутки в Подмосковье ещё 19 человек выздоровели после коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.

В инфекционных клиниках Подмосковья продолжают находиться пациенты из других регионов. Большинство из них – из Москвы.

Напомним, в регионе до 11 мая сохраняется режим всеобщей самоизоляции. Кроме того, для любых поездок нужны цифровые пропуска. С 12 мая вводится так называемый масочный режим. Без средств защиты с этого дня нельзя посещать продуктовые магазины.

Напомним, за нарушения в условиях режима повышенной готовности могут наказать штрафом от 4 до 5 тысяч рублей. Санкции строже действуют для заболевших, которые достоверно зная о своем диагнозе, нарушат карантин. Наказание предусматривает не только штраф, но и в некоторых случаях уголовную ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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