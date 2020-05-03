2020-05-03T21:37:13+03:00
Политика

Пушков прокомментировал слова Помпео о сокрытии Китаем ситуации с коронавирусом

Сенатор считает, что США встали на тропу войны с китайской стороной
Ксения АНУФРИЕВА
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Пушков прокомментировал слова Помпео о сокрытии Китаем ситуации с коронавирусомПушков прокомментировал слова Помпео о сокрытии Китаем ситуации с коронавирусомФото: Иван МАКЕЕВ
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Российский сенатор Алексей Пушков оценил слова американского государственного секретаря Майка Помпео о том, что Китай скрывал истинное положение дел с эпидемиологической ситуацией, а коронавирус создали в китайской лаборатории в Ухане. Свое мнение политик опубликовал на странице в Twitter.

Пушков считает, что это заявление американцев в очередной раз доказало: Соединенные Штаты встали на тропу войны с Китаем. Главный вопрос здесь, по мнению сенатора, заключается в том, какую выгоду американская сторона стремиться извлечь из такого конфликта.

- Вероятнее всего конфликт нужен Вашингтону для достижения внутренней политической цели - победы Трампа на президентских выборах. США, таким образом, стремятся создать эффект внешнего врага, - отметил политик.

Напомним, сегодня днем США сообщили, что у них есть все доказательства того, что коронавирусную инфекцию создали и выпустили в китайской лаборатории. Кроме того, государственный секретарь Майкл Помпео обвинил Китай в сокрытии информации о пандемии на ранних стадиях развития эпидемиологической ситуации.

Геннадий Онищенко считает, что вопрос о том, что Китай создал коронавирусную инфекцию и позже скрывал реальное положение дел о пандемии, следует решать без политики. По его мнению, необходимо провести международное расследование, привлекая независимых экспертов, в том числе и из США.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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