2020-05-03T21:45:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Московской области, последние новости на 4 мая 2020: ходить в магазины можно будет только в маске

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о COVID-2019 в Московской области на 4 мая 2020
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
В магазины можно будет зайти только в защитных масках.В магазины можно будет зайти только в защитных масках.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В Подмосковье общее число заболевших коронавирусом превысило 14 тысяч человек. Только за последние сутки инфекцию выявили еще у 822 жителей. При этом самый большой прирост в течение суток зафиксировали в Красногорске - 69 новых пациентов. Всего с начала эпидемии в Подмосковье диагноз COVID-19 поставили 14136 жителям.

В регионе продолжают принимать меры, которые должны остановить распространение вируса. Так, с 12 мая в Московской области вводится обязательный режим ношения защитных масок в общественных местах. Соответствующий указ накануне подписал губернатор Андрей Воробьев. Однако как это будет работать, пока понимают не все жители. Ясность внес подмосковный министр сельского хозяйства Андрей Разин. По его словам, с 12 мая маска станет обязательным атрибутом для похода в любой магазин. Но не пугайтесь, если у вас ее нет.

Однако запреты иногда приводят к конфликтам. Так, житель Подмосковья набросился с ножом на полицейских, которые напомнили ему про режим самоизоляции, в тот момент когда он гулял с собакой вдали от дома.

Тем временем карантин собрал на границе Московской и Тульской областей пробку из нескольких тысяч машин.

На въезде в Тульскую область измеряют температуру, а на въезде в Московскую область проверяют цифровые пропуска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперт рассказал, как во время пандемии коронавируса распознать телефонного мошенника
Коронавирус в Москве, последние новости на 4 мая 2020: каждый день выздоравливают более чем 600 человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 4 мая 2020 года составило 14 136 человек
Коронавирус в Московской области, последние новости на 4 мая 2020: ходить в магазины можно будет только в маске
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 4 мая 2020 года увеличилось до 764 человек
NASA показало миру масштабы глобальной климатической катастрофы
Число заболевших коронавирусом в Москве на 4 мая 2020 приблизилось к отметке в 70 тысяч человек
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 4 мая 2020 года увеличилось до 7 029 человек
Посол Украины предложил Шредеру пари из-за высказывания о Крыме
Ученые сказали, какие болезни страшнее коронавируса
Трамп озвучил сроки получения США вакцины от коронавируса
Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России
Врач предупредил об агрессивности коронавируса
Трамп назвал причину сокрытия данных о коронавирусе в Китае