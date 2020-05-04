Коронавирус в Московской области, последние новости на 4 мая 2020: ходить в магазины можно будет только в маске

4 Май 2020 2020-05-03T21:45:52+03:00

В магазины можно будет зайти только в защитных масках. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В Подмосковье общее число заболевших коронавирусом превысило 14 тысяч человек. Только за последние сутки инфекцию выявили еще у 822 жителей. При этом самый большой прирост в течение суток зафиксировали в Красногорске - 69 новых пациентов. Всего с начала эпидемии в Подмосковье диагноз COVID-19 поставили 14136 жителям.

В регионе продолжают принимать меры, которые должны остановить распространение вируса. Так, с 12 мая в Московской области вводится обязательный режим ношения защитных масок в общественных местах. Соответствующий указ накануне подписал губернатор Андрей Воробьев. Однако как это будет работать, пока понимают не все жители. Ясность внес подмосковный министр сельского хозяйства Андрей Разин. По его словам, с 12 мая маска станет обязательным атрибутом для похода в любой магазин. Но не пугайтесь, если у вас ее нет.

Однако запреты иногда приводят к конфликтам. Так, житель Подмосковья набросился с ножом на полицейских, которые напомнили ему про режим самоизоляции, в тот момент когда он гулял с собакой вдали от дома.

Тем временем карантин собрал на границе Московской и Тульской областей пробку из нескольких тысяч машин.

На въезде в Тульскую область измеряют температуру, а на въезде в Московскую область проверяют цифровые пропуска.

ИСТОЧНИК KP.RU