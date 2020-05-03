В России могут ввести паспорт иммунитета к коронавирусу

3 Май 2020 2020-05-03T21:50:58+03:00

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Глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко сказал, что в России возможно ввести так называемый паспорт иммунитета, поскольку данные о всех заболевших коронавирусной инфекцией уже содержатся в специальной базе.

- Я не вижу в этом особой проблемы. Сейчас это легко сделать, ведь мы создали специальный информационный ресурс с информацией об инфицированных, причем создали его быстро, почти за неделю. Была сделана новая программа, в которой в настоящее время каждый заболевший коронавирусной инфекцией виден, - сказал министр в эфире телеканала "России 24".

По словам Мурашко, будет совсем несложно «вытащить» из системы данные и загрузить их в медицинскую документацию. В новом «паспорте иммунитета» может быть прописано, переболел человек коронавирусной инфекцией или нет, пока медики не разработали эффективную вакцину.

Напомним, что в начале апреля министерство здравоохранения России запустило информационный ресурс с информацией о лицах, зараженных коронавирусом., госпитализированных в медицинские учреждения с пневмонией, а также обо всех, кто контактировал с инфицированными.

Данные поступают от больниц в территориальные органы ФМБА России, Минкомсвязи и Минтранса, а просматривать их могут только заинтересованные ведомства. При этом на федеральном уровне информация обезличена, на региональном уровне доступна аналитика в разрезе медицинских организаций для оперативного принятия решения по заболевшим.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/772392" frameborder="0"></iframe> Что ждет планету после коронавируса.Такое впечатление, что в период пандемии у Земли появился долгожданный отдых от нас с вами. Неужели и правда планета радуется отсутствию людей?

ИСТОЧНИК KP.RU