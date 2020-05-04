4 Май 2020 2020-05-03T23:03:06+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 4 мая 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 4 мая 2020 года увеличилось до 764 человек. В столице за сутки жертвами болезни стали 35 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Всего же за последние сутки в Москве выявили 5 948 новых случаев коронавируса, а общее число зараженных достигает 68 606 человек. Среди новых заболевших: 39,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36% - от 46 до 65 лет, еще 10% - от 66 до 79 лет, 5,5% - старше 80 лет, а 9,3% - дети.

Сообщается, что все пациенте и те, кто с ними контактировал находятся под тщательным наблюдением медиков.

Ранее сайт kp.ru писал, что в России продлен режим самоизоляции. Ограничительные меры будут действовать пока что до 11 мая включительно. граждан призывают оставаться дома и соблюдать правила личной гигиены. Однако специалисты предупреждают, что некоторые меры могут быть продлены в стране до момента создания успешной вакцины от вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU