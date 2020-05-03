Российское посольство оценило обвинения Киева о провале расследования трагедии в Одессе

3 Май 2020 2020-05-03T22:38:29+03:00

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Посольство Российской Федерации на Украине оценило обвинения местного МИД в провале расследования причин пожара в Доме профсоюзов в Одессе. Российские представители отметили, что искать причину трагедии Киев предпочитает в «пресловутых московских кознях», сообщает ТАСС.

- Разумеется, эти обвинения голословны. Они сделаны на основе предположений, которые не имеют ничего общего с правдой. Даже на основе видеозаписей и сведений от очевидцев можно без особого труда установить имена тех, кто устроил этот погром, назвать организаторов и виновников трагедии, - заявили в посольстве России.

Напомним, что министерство иностранных дел Украины вчера, 2 мая, обнародовало заявления, в котором сказало, что Россия является единственной не заинтересованной стороной в расследовании обстоятельств пожара в Одессе. Москву также обвинил в сокрытии одного из фигурантов дела.

Пожар в Доме профсоюзов Одессы случился 2 мая шесть лет назад после после уличных боев между активистами Евромайдана и пророссийски настроенными сторонниками федерализации на Украине. В результате трагедии по официальной информации скончались 48 человек, более 200 были серьезно ранены. Большинство из погибших сгорели при пожаре в Доме профсоюзов.

ИСТОЧНИК KP.RU