2020-05-03T22:51:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 4 мая 2020 года увеличилось до 7 029 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших из-за коронавируса Москве на 4 мая 2020 года [видео]
Юлия КЕКОВА
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Последние новости о вирусе в столицеПоследние новости о вирусе в столицеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 4 мая 2020 года увеличилось до 7 029 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией столицы.

Всего в России с начала распространения заболевания из больниц выписаны более 16,6 тысяч человек. Однако специалисты предупреждают - пик по количеству инфицированных в стране еще не пройден. Граждан призывают соблюдать режим самоизоляции, продленный в стране до 11 мая включительно, и бережно относиться к своему здоровью. В случае недомогания не нужно занимать самолечением - вызовите врача на дом.

Тем временем, российские медики с начала эпидемии провели более 4,1 миллиона тестов на covid-19. Отмечается, что у некоторых инфицированных болезнь протекает бессимптомно, без кашля и температуры.

Ранее сайт kp.ru писал, что будет с легкими, если человек переболел коронавирусной инфекцией бессимптомно. По словам врачей, covid-19 можно переболеть так, чтобы легкие совсем не пострадали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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