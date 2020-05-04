4 Май 2020 2020-05-03T22:51:06+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших из-за коронавируса Москве на 4 мая 2020 года [видео]

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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 4 мая 2020 года увеличилось до 7 029 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией столицы.

Всего в России с начала распространения заболевания из больниц выписаны более 16,6 тысяч человек. Однако специалисты предупреждают - пик по количеству инфицированных в стране еще не пройден. Граждан призывают соблюдать режим самоизоляции, продленный в стране до 11 мая включительно, и бережно относиться к своему здоровью. В случае недомогания не нужно занимать самолечением - вызовите врача на дом.

Тем временем, российские медики с начала эпидемии провели более 4,1 миллиона тестов на covid-19. Отмечается, что у некоторых инфицированных болезнь протекает бессимптомно, без кашля и температуры.

Ранее сайт kp.ru писал, что будет с легкими, если человек переболел коронавирусной инфекцией бессимптомно. По словам врачей, covid-19 можно переболеть так, чтобы легкие совсем не пострадали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768382" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались

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ИСТОЧНИК KP.RU