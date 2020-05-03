Чемпион Европы по футболу был госпитализирован

3 Май 2020 2020-05-03T23:15:51+03:00

Голландец Рональд Куман, который трудится в сборной, был прооперирован из-за проблем с сердцем

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Главный тренер сборной Голландии по футболу, который в 1988 году выиграл чемпионат Европы как игрок, попал в больницу. У него возникли проблемы с сердцем и он уже был прооперирован, находится в стабильном состоянии. Ему стало плохо в воскресенье. Более того, уже в понедельник, 4 мая, ожидается выписка Кумана из больницы.

Отметим, что Рональд Куман с 2018 года работает главным тренером сборной Голландии. А до того он трудился во многих футбольных клубах, руководя "Бенфикой", "Фейеноордом", "Эвертоном" и "Валенсией".

Куман играл в 1988 году чемпионат Европы по футболу как игрок. В финальном поединке того турнира Голландия победила команду СССР со счетом 2:0. В качестве футболиста Куман играл за "Барселону", прославившись как один из ярких игроков в истории клуба. С каталонцами он четыре раза выигрывал испанское первенство.

"Барселона" уже написала в клубном официальном Твиттере теплые слова поддержки в адрес Кумана, пожелав ему скорейшего выздоровления.

ИСТОЧНИК KP.RU