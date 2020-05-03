Чемпион Европы по футболу был госпитализирован
Главный тренер сборной Голландии по футболу, который в 1988 году выиграл чемпионат Европы как игрок, попал в больницу. У него возникли проблемы с сердцем и он уже был прооперирован, находится в стабильном состоянии. Ему стало плохо в воскресенье. Более того, уже в понедельник, 4 мая, ожидается выписка Кумана из больницы.
Отметим, что Рональд Куман с 2018 года работает главным тренером сборной Голландии. А до того он трудился во многих футбольных клубах, руководя "Бенфикой", "Фейеноордом", "Эвертоном" и "Валенсией".
Куман играл в 1988 году чемпионат Европы по футболу как игрок. В финальном поединке того турнира Голландия победила команду СССР со счетом 2:0. В качестве футболиста Куман играл за "Барселону", прославившись как один из ярких игроков в истории клуба. С каталонцами он четыре раза выигрывал испанское первенство.
"Барселона" уже написала в клубном официальном Твиттере теплые слова поддержки в адрес Кумана, пожелав ему скорейшего выздоровления.
ИСТОЧНИК KP.RU