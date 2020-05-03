3 Май 2020 2020-05-03T23:21:05+03:00

Ученые нашли полезные антитела для препарата от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты рассчитывают, что они могут помочь в создании вакцины

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Ученые нашли потенциально полезные антитела, которые, возможно, помогут при создании препарата от коронавируса.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в Твиттере, благодаря их использованию специалисты увеличивают шансы на успешное и правильное использование для лечения коронавируса у больных.

- Наши ученые обнаружили антитела, которые могут быть использованы в препаратах для лечения коронавирусной инфекции, - сказал министр.

Также он добавил, что власти Канады планируют выделить более 120 миллионов долларов компании, которая проводит перспективное исследование, связанное с COVID-19.

Трюдо считает, что клинические испытания разработанного лекарства могут начаться ориентировочно эти летом, в июле.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Канаде число заболевших уже превысило 59 тысяч человек, скончались от инфекции 3 675 человек, вылечились - более 78 тысяч пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU