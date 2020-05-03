Названы условия для возобновления работы отелей в Египте

3 Май 2020 2020-05-03T23:47:05+03:00

Специалисты подсчитали, при какой загрузке гостиницы могут вернуться к работе

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Правительство Египта назвало условия для работы гостиниц в стране при коронавирусе.

Возобновить относительно привычный режим функционирования отелей можно будет при загрузке до 25% от общего числа мест для туристов. Отмечается, что постепенно этот процент будет увеличен до 50% с 1 июня.

- Работа гостиниц до 1 июня будет возобновлена только на 25% от общей возможной загрузки. После загрузка будет увеличена до 50%, - сообщается в опубликованном заявлении министра туризма Египта Халеда аль-Анани от имени кабинета министров в Твиттере.

Согласно заявлению, работа гостиничных комплектов будет разрешена при условии наличия средств личной защиты, оборудованного медицинского пункта, а также при использовании средств дезинфекции с полной координацией с министерством туризма страны.

- Обязательные условия также включают в себя запрет на проведение массовых мероприятий внутри гостиниц, а также ограничение на какие-либо ночные программы, - добавил аль-Анани.

Отмечается, что гостиницам и отелям необходимо оборудовать специальную комнату, чтобы в случае необходимости поместить туда заболевшего на изоляцию. Для быстрого выявления инфекции в обязательном порядке будет необходима сдача экспресс-анализов сотрудниками на въездах в туристические города.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что число заболевших коронавирусом в Египте превысило отметку в 6 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU