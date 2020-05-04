Врач назвал опасность масок "высокой степени защиты" при коронавирусе

4 Май 2020 2020-05-04T00:40:47+03:00

Личные средства защиты не всегда способны оградить от вируса окружающих

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Во многих странах мира и регионах России власти просят носить маски в общественных местах. Однако если медицинскую маску следует менять каждые пару часов, то могут ли быть полезны в использовании маски "высокой степени защиты" при коронавирусе?

Доктор медицинских наук, профессор Николай Жуков рассказал kp.ru об опасности таких средств защиты.

По мнению врача, ношение масок, предназначенных для медиков, или различных респираторов не гарантируют стопроцентную защиту от covid-19.

- Маски "высокой степени защиты" с клапаном выдоха – да, они хорошо защищают тех, кто их носит, но при этом если больны вы, то вирус беспрепятственно покидает маску через этот клапан и может быть опасен для окружающих, - пояснил специалист.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что в России продлен режим самоизоляции до 11 мая включительно. Граждан призывают оставаться дома и следить за своим здоровьем.

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ИСТОЧНИК KP.RU