2020-05-04T00:40:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Врач назвал опасность масок "высокой степени защиты" при коронавирусе

Личные средства защиты не всегда способны оградить от вируса окружающих
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Врач назвал опасность масок "высокой степени защиты" при коронавирусеВрач назвал опасность масок "высокой степени защиты" при коронавирусеФото: Shutterstock
Изменить размер текста:

Во многих странах мира и регионах России власти просят носить маски в общественных местах. Однако если медицинскую маску следует менять каждые пару часов, то могут ли быть полезны в использовании маски "высокой степени защиты" при коронавирусе?

Доктор медицинских наук, профессор Николай Жуков рассказал kp.ru об опасности таких средств защиты.

По мнению врача, ношение масок, предназначенных для медиков, или различных респираторов не гарантируют стопроцентную защиту от covid-19.

- Маски "высокой степени защиты" с клапаном выдоха – да, они хорошо защищают тех, кто их носит, но при этом если больны вы, то вирус беспрепятственно покидает маску через этот клапан и может быть опасен для окружающих, - пояснил специалист.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что в России продлен режим самоизоляции до 11 мая включительно. Граждан призывают оставаться дома и следить за своим здоровьем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач рассказал, как защитить себя от коронавируса при поездке в больницу

Что стоит учитывать, выбирая одежду, и достаточно ли защищает хирургическая маска (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Опубликованы данные по числу заразившихся коронавирусом в мире на 4 мая
Эксперт объяснил, как лист бумаги поможет человеку при коронавирусе
Врач предупредил об опасности защитной маски при возвращении домой с улицы
Врач рассказал, как шапка помогает при коронавирусе
Врач назвал опасность масок "высокой степени защиты" при коронавирусе
В США обвинили Китай в намеренном сокрытии опасности коронавируса для пополнения запасов медикаментов
Врач сказал, какую злую шутку может сыграть жаропонижающее во время эпидемии коронавируса
Названы условия для возобновления работы отелей в Египте
Ученые нашли полезные антитела для препарата от коронавируса
Чемпион Европы по футболу был госпитализирован
В России спрогнозировали срок возобновления международных рейсов
Российское посольство оценило обвинения Киева о провале расследования трагедии в Одессе
Репетиция воздушной части парада Победы состоится 4 мая
В России могут ввести паспорт иммунитета к коронавирусу
Пушков прокомментировал слова Помпео о сокрытии Китаем ситуации с коронавирусом